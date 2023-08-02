Mardin'de çiftçiler mısır ekimine gecikti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçiler, elektrik borçları nedeniyle mısır ekimine gecikti. Bu durum, mısır ekiminin geçen seneye göre yüzde 30 eksik yapılmasına sebep oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçi, buğdaydan sonra ikinci ürün olarak ektiği mısırı bir gecikmeli olarak ekmeye başladı.

Mardin Ovası, buğday, arpa ve mısır gibi ürünlerin ekiminde önemini koruyor. Çiftçi, buğday hasadından sonra haziran ayında ekimine başlaması gerek mısır, temmuz ve ağustos ayına kadar sarktı. Çiftçi, elektrik borcunu ödemediği için mısır ekimine geç başladı.

Zahireciler ve Hububat Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Ovası'nda buğday hasadından sonra ikinci ürün olan mısır ekiminin haziranın ortalarında ekilmeye başlandığını belirterek, bu sene geçen seneye oranla yüzde 30 eksik ekildiğini söyledi.

Birçok çiftçinin borcunu ödeyemediğini ifade eden Öter, "Çiftçi elektrik faturasını ödeyemediği için ekmekten vazgeçti. 48 yıl önce temeli atılan GAP sulama kanallarının Mardin Ovasına getirilmesini istiyoruz. Bu hem enerji kaybını önleyecek bir yöntem hem de elektrik boşuna gitmeyecek. Yeraltı suyumuz da kurak günler için altın değerindedir. Mısır üretimi yapılması gereken yerde yüzde 30 eksik ekildi" dedi.

Çiftçi Siraç Kargan, mısırın buğdaydan sonra ikinci ürün olarak ekildiğini belirterek, "Haziran'ın 15'inden sonra ekilmesi gerekirken temmuz ayına kadar aksadı. Ekim yüzde 30 eksik ekildi. Çiftçi masraf yapıp randıman almayınca, riske girmek istemiyor. Ekim olmayınca, tohum firmaları, devlet, çiftçi kısacası herkes zarar ediyor. Geç ekildiği için kasım ayında kuru soğuk olursa mısır için sıkıntı olur. Rekolte olarak 1 milyon ton bekliyoruz. Geçen sene yüzde 100 ekim olurken bu sene yüzde 75'e indi. Geçen sene ekilen tarlalar bu sene boş kaldı" şeklinde konuştu. - MARDİN