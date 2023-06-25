Mardin'de çarşı esnafı Kurban Bayramı öncesi yaşanan hareketlilikten memnun. Vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla çocuklarına ve kendilerine bayramlık kıyafet, şeker almak için çarşının yolunu tuttu. Bayramın gelişini en çok sevinenler arasında yer alan esnaf, tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

- Mardin'de çarşı esnafı bayram hareketliliğinden memnun

MARDİN - Mardin'de çarşı esnafı Kurban Bayramı öncesi yaşanan hareketlilikten memnun.

Mardin'de vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla çocuklarına ve kendilerine bayramlık kıyafet, şeker almak için çarşının yolunu tuttu. Bayramın gelişini en çok sevinenler arasında yer alan esnaf, tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşlar, çarşıda kalabalık oluştururken, bayrama kadar yoğunluğun artması bekleniyor. Kıyafet ve gıda başta olmak üzere tezgahlar ve vitrinler bayram için özel olarak hazırlandı.

Çarşı esnafı İbrahim Erginoğlu, yoğunluğun çarşamba gününden sonra başlamasını beklediğini söyledi. Mardin'in yine çok kalabalık olduğunu, bu kalabalığı bayramda daha çok görmek istediklerini belirten Erginoğlu, "Satışlar çok iyi. Bayramda daha çok hareketlilik olacak" dedi.

Yoğunluktan memnun olan mağaza çalışanı Hasan Tekin, "Bayrama yakınız, yoğunluk başladı. Vatandaşlar, fiyatlardan memnun. Biz de onlara gerekli indirimi yapıyoruz. İnsanlar, bu bayram kıyafetten dolayı yüzleri gülecek" diye konuştu.