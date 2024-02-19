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Mardin'de Altın Takı Tercihi Devam Ediyor

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Mardin'de altın işlemeciliği yapan Sultan Aydemir, atölyelerinde hem modern hem de klasik yöntemlerle çalışmalar yaptıklarını ve müşterilerinden olumlu tepkiler aldıklarını belirtti. Mardinli kadınlar arasında altın takma geleneğinin hala popüler olduğu vurgulandı.

Mardin'de vatandaşlar, altın takı tercihinden vazgeçmiyor.

Kentte 30 yılı aşkın süredir altın işlemeciliği ile uğraşan Sultan Aydemir, üretim ve satış noktasında yoğun talep görüldüğünü, atölyelerinde hem modern hem de klasik yöntemlerle çalışmalar yaptıklarını söyledi. Atölyede Mardin'e özgü yöresel takılar imal edildiğini belirten Aydemir, müşterilerinden de çok olumlu tepkiler aldıklarını kaydetti. Bölgede en çok tercih edilen burma bileziklerin imalatını yaptıklarını aktaran Aydemir, "Asırlardır altın popülerliğini korumaktadır. İnsanlar altını güvenli bir liman olarak görüyor. Düğünlere gittiğiniz zaman altına sıkça rastlarsınız. Mardinli kadınlar altın takmayı çok sever. Özellikle kadınlarımız tarafından büyük bir rağbet var" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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