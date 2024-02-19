Mardin'de Altın Takı Tercihi Devam Ediyor

Mardin'de vatandaşlar, altın takı tercihinden vazgeçmiyor.

Kentte 30 yılı aşkın süredir altın işlemeciliği ile uğraşan Sultan Aydemir, üretim ve satış noktasında yoğun talep görüldüğünü, atölyelerinde hem modern hem de klasik yöntemlerle çalışmalar yaptıklarını söyledi. Atölyede Mardin'e özgü yöresel takılar imal edildiğini belirten Aydemir, müşterilerinden de çok olumlu tepkiler aldıklarını kaydetti. Bölgede en çok tercih edilen burma bileziklerin imalatını yaptıklarını aktaran Aydemir, "Asırlardır altın popülerliğini korumaktadır. İnsanlar altını güvenli bir liman olarak görüyor. Düğünlere gittiğiniz zaman altına sıkça rastlarsınız. Mardinli kadınlar altın takmayı çok sever. Özellikle kadınlarımız tarafından büyük bir rağbet var" dedi. - MARDİN