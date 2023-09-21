Mardin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılında 383 Kilometre Yol Çalışması Yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı içerisinde 323 kilometre sathi kaplama ve 60 kilometre sıcak asfalt olmak üzere toplam 383 kilometre yol çalışması gerçekleştirdi. Yol sorununun çözülmesi ve çalışmaların hızlandırılması amacıyla 3 ayrı ihale düzenlendi ve çalışmaların sonuna gelindi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı içerisinde 323 kilometre sathi kaplama, 60 kilometre sıcak asfalt olmak üzere toplam 383 kilometre yol çalışması yaptı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde ulaşımda yol sorununun kalmaması ve yol çalışmalarının daha hızlı bitmesi için 2023 yılı başında Kızıltepe-Artuklu-Yeşilli, Derik-Mazıdağı ve Dargeçit-Midyat-Nusaybin-Savur-Ömerli ilçeleri olmak üzere ayrı ayrı 3 ihaleye çıktı. Asfaltlama sezonunun başlamasıyla kent genelinde 3 koldan başlatılan yol çalışmalarında sona gelindi.

Bu kapsamda, Kızıltepe-Artuklu-Yeşilli ilçelerinde 100 kilometre sathi kaplama, Derik-Mazıdağı ilçelerinde 120 kilometre yol çalışması, Dargeçit-Midyat-Nusaybin-Savur-Ömerli ilçelerinde ise 103 kilometre yol çalışması olmak üzere toplam 323 kilometre sathi kaplama serimi yapıldı.

Şu ana kadar 60 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı. Devam eden çalışmalar kapsamında ise Türkmen Vadisi, Kabala Mahallesi ve Savur ilçesinde yapılacak olan sıcak asfalt serimi ile toplamda 90 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılmış olacak.

2020 yılının temmuz ayından 2023 yılının eylül ayına kadar toplam 2 bin 145 kilometre sathi kaplama ve yaklaşık 300 kilometre de sıcak asfalt çalışması yapıldı.

2024 yılında ise Derik ve Kızıltepe ilçelerinde yapılacak yaklaşık 100 kilometrelik yol çalışması ile kent genelindeki yollarda ulaşım sıkıntısı kalmayacak.