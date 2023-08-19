Maraş Tarhanası AB'de Coğrafi İşaretini Aldı

KAHRAMANMARAŞ Ticaret Borsası şehrin meşhur lezzetlerinden olan 'Maraş tarhanası' için Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı coğrafi işaret başvurusunun incelenmesi tamamlanarak AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Maraş tarhanasını artık tüm dünyanın tanıyacağını söyledi.

2010 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Maraş tarhanasının coğrafi işaretini alan Kahramanmaraş Ticaret Borsası, 2020 yılında AB coğrafi işaretini almak için başvuru yaptı. AB Komisyonu'nun 3 yıl süren incelemesi sonunda Maraş tarhanasının coğrafi işareti, 16 Ağustos'ta AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Maraş tarhanasının Kahramanmaraş'ın milli yiyeceği olduğunu belirterek, tarhananın tescil edilmesiyle sektörün gelişeceğine inandığını ifade etti. Narlı," AB tarafından da tescillendi Maraş tarhanası. 2010 yılında beri buna emek veren bütün oda başkanlarına ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu, Kahramanmaraş için çok önemli bir şeydi, hayırlı olsun. Bu bizim milli yiyeceğimiz. Savaşta bile bunu askerlerimizi tok tutması için ceplerine koydukları bir yiyecektir. Gururlandım, Maraş tarhanasının AB tarafından tescil edilmesi Kahramanmaraş için çok önemliydi ve Elhamdülillah bunu başardık. Maraş tarhanası, Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazıdır ve artık dünya bunu tanıdı. Güzel bir sektör doğuyor. Şehir ekonomisinin yüzde 70'i, lokomotifi tekstil. Bundan sonra tarhana da bundan pay alacak. Zaten dünyaya ihraç ediyorduk" dedi.

3 AY SONRA TESCİL EDİLECEK

Kahramanmaraş'ın meşhur lezzetlerinden olan Maraş Tarhanası; yarma (dövme), yoğurt, tuz ve kekik ile yapılıyor. Sazlıklardan yapılan çığın üzerine incecik bir şekilde serilip kurutulmaya bırakılan Maraş tarhanası, tam kurutulmadan firik halinde de tüketilebiliyor. Besleyici özelliği de bulunan Maraş tarhanası, Kahramanmaraş'tan Avrupa'ya da ihraç ediliyor. AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan coğrafi işaret bilgilerinde Kahramanmaraş sınırları içerisinde üretilmesi gereken tarhananın 100 gramında 370 kalori bulunuyor ve kalınlığı 1 milimetre ile 3 milimetre arasında değişiyor. AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan coğrafi işaretler 3 aylık itiraz süresinin ardından tescil ediliyor.