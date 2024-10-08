Üye Girişi
Haberler

Maraş-18 Cevizinde Hasat Dönemi Başladı

Maraş-18 Cevizinde Hasat Dönemi Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Amerika'nın 'Chandler' cevizine rakip olan Maraş-18 cevizinde hasat dönemi başladı. Bu yıl 20 bin ton rekolte beklenirken, hasat edilen cevizlerin 10 bin tonu ihraç ediliyor.

Amerika'nın 'Chandler' cevizine rakip olan 'Maraş-18' cevizinde hasat dönemi başladı. 20 bin ton rekolte beklenen cevizin 10 bin tonu ihraç ediliyor.

Türkiye'nin tarımsal üretiminde 27. sırada yer alan Kahramanmaraş'ta arazi yüksekliğinin 350 metreden 3 bin metreye kadar çıktığı ilde tarımsal çeşitlilik belirgin şekilde göze çarpıyor. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinin yanı sıra Pazarcık, Elbistan, Ekinözü ve Dulkadiroğlu ilçelerinde üretilen ceviz bölgenin en önemli geçim kaynakları arasına girdi. Hasat dönemi başlanılan cevizde bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor. 10 bin tonu ihraç edilen ceviz il geneli ortalama 50 bin dekar alanda üretiliyor. Yıllık ortalama 20 bin ton rekolte elde edilen ve Amerika'nın 'Chandler' cevizine rakip olan Maraş-18 cevizi, İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

Üretimde modern tekniğe geçen çiftçiler klasik hasadın yanı sıra ceviz çırpma ve soyma makineleriyle kombineli hasat yapıyor. İlçe kırsallarında hasadı yapılan cevizler ise çuvallarla şehir merkezine getirilerek pazara sunuluyor. Üretici Kadir Öztürk, "Maraş-18 Türkiye'de tescilli cevizdir. Hasat edilen ürünü kışlık kuruyemiş olarak kullanıyoruz. Ayrıca cevizden sucuk, muska gibi ürünler de elde edilip kış boyu tüketiliyor" dedi.

Üretici Mehmet Ali Tekin ise, "Biz ceviz üretiyoruz ve satıyoruz. 16 kilogram cevizi 3 bin liradan satıyorum. Kalp doktorudur. Özellikle bal ve cevizi karıştırıp yiyenlerin kalbine de iyi geliyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ekonomi İhracat Tarım Yaşam

CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu
El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu

El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı? Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim'de ne oldu? 8 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU: KYK burs/kredi başvuruları başladı! KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı Tayfun Duygulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu biyografisi! UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu maçı ne zaman? Türkiye- Cebelitarık maçı saat kaçta, nerede? Arda Baran Bayer kimdir? Arda Baran Bayer tutuklanacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.