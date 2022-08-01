Marangoz atölyesi 5 Milyon 506 Bin TL tasarruf sağladı - Haberler

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Marangoz atölyesi 5 Milyon 506 Bin TL tasarruf sağladı

Marangoz atölyesi 5 Milyon 506 Bin TL tasarruf sağladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kuruluşunun birinci yılında oluşturduğu Marangoz Atölyesi'nde düşük maliyetlerle imal edilen ürünler Muğlalıların hizmetine sunuluyor.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, kuruluşunun birinci yılında oluşturduğu Marangoz Atölyesi'nde düşük maliyetlerle imal edilen ürünler Muğlalıların hizmetine sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak kaliteli üretimlerin yapıldığı marangoz atölyesinde, büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları ve Atatürk köşeleri gibi ahşap ürünler imal ediliyor.

Usta ellerde tasarlanarak üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor.

Yüzde 69 oranında tasarruf sağlandı

Uzman personelin görev aldığı marangoz atölyesinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı binalarda eskiyen dolap, mobilya, mutfak dolapları ve soyunma kabinleri gibi ahşap yerler yenileniyor. Ayrıca belediyeye ait yeni binaların iç ahşap düzenlemelerini de dışarıdan temin etmeden kendileri yapıyor. Atölyede üretilen ürünler sayesinde Büyükşehir'in maliyetleri azaltılırken, ürünler Muğla'nın dört bir yanını süslüyor. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi dışarıdan hizmet almadan ve ekstra bütçe ayırmadan kendi mobilyasını kendisi üretiyor.

2014 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin marangoz atölyesinde piyasa fiyatı 7 Milyon 995 bin TL maliyeti olan ürünler 2 Milyon 489 Bin TL maliyetle imal edilerek 5 Milyon 506 Bin TL'lik tasarruf elde edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin marangoz atölyesinde piyasa fiyatının altında iş yapılarak yüzde 69 oranında tasarruf sağlandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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