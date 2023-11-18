Manzhouli'den Çin-Avrupa yük treni seferleri arttı

Çin'in en büyük kara limanı olan Manzhouli'den, yılın ilk on ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 4.157 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi. Çin-Avrupa yük trenleri bu dönemde liman üzerinden önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 449.000 TEU yük taşıdı.

HARBİN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en büyük kara limanı olan Manzhouli'den, yılın ilk on ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 4.157 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi.

Çin Demiryolları Harbin Büro Grup Limited Şirketi'ne göre, Çin-Avrupa yük trenleri bu dönemde liman üzerinden önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 449.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yük taşıdı.

Şu an itibarıyla Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki limandan 21 Çin-Avrupa yük treni rotası geçiyor.

Manzhouli limanı üzerinden yapılan ithalat ve ihracat ağırlıklı olarak günlük ihtiyaçlar, endüstriyel makineler ile tarımsal ve yan ürünleri kapsıyor.