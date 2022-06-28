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Manyas'ta saman balyaları depolara konuyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Manyas'ta saman balyaları depolara konuyor

Manyaslı üreticiler hayvanlarının kışlık yiyeceklerinin ana maddesini oluşturan saman balyalarını zamanı geçirmeden ahırlarına koymaya başladılar.

Manyaslı üreticiler hayvanlarının kışlık yiyeceklerinin ana maddesini oluşturan saman balyalarını zamanı geçirmeden ahırlarına koymaya başladılar.

Manyas'ın kırsal Yeniköy Mahallesinden Turhal Canbakan, hem çiftçilik hem de hayvancılık yaptığını belirterek "Samanı şimdi alıp, yerine koymasak, kışın çok zahmet çekeriz, zaten hayvancılık yapan çiftçi arkadaşlarımız muhakkak hayvanlarının yiyeceklerini bu zamanlar da yerine koyuyorlar. Biz de tanesini 30 liradan aldığımız zaman balyalarını yağmur yağmadan samanlığa koymak istedik" şeklinde konuştu

Manyas'ta bir balya yonca 90 lira, bir balya ot 75 lira ve bir balya samanın ise 25-30 lira arasında değiştiği belirtildi. Bir balya samanın ise 15 TL. den bağlandığı, bir dekardan ise 15-20 balya saman elde edildiği açıklandı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yeniköy Manyas Ekonomi Haberler

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