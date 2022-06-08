Manyas'ta arpa hasadı başladı - Haberler

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Manyas'ta arpa hasadı başladı

AA - Süleyman Özaydın - Ekonomi
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Manyas'ta arpa hasadı başladı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde hububat üreticileri, arpa hasadına başladı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde hububat üreticileri, arpa hasadına başladı.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde kayıtlı arpa ekiminin 13 bin 500 dekar olduğunu bildirdi.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dışında kalanlarla ekim alanının 15 bin dekar civarında olduğunu tahmin ettiklerini belirten Danç, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

İlçeye bağlı kırsal Boğazpınar Mahallesi'nden çiftçi Hakan Özel ise diğer hububat çeşitlerine göre arpanın daha çabuk olgunlaştığını ve hasadının erken başladığını söyledi.

Bölgede ilk arpayı kendisinin biçtirdiğini anlatan Özel, "Dekardan 500 kilogram arpa bekliyorum. Bereket iyi. Emanet olarak tüccarın deposuna dökeceğiz. 1 dekar arpanın maliyeti bize 1750-1800 lira arasında değişiyor." dedi.

AA / Süleyman Özaydın - Ekonomi

Balıkesir Hisarcık Manyas Ekonomi Haberler

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