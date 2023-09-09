Mansur Yavaş, Doruk Madencilik'teki işçilere sosyal destek yardımında bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik ve sosyal haklarını alabilmek için oturma eylemine devam eden Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan maden işçilerine kişi başı 5'er bin TL sosyal destek yardımında bulunduğu öğrenildi.

Ankara'nın Nallıhan ve Beypazarı ilçeleri ile Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi arasında faaliyetlerini sürdüren Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te işçiler 9 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. 250 kişinin süresiz izne çıkarılması ve tazminatlarının ödenmemesi üzerine 165 işçi, ekonomik ve sosyal haklarını alabilmek için 13 gün önce oturma eylemine başlamış, sonuç alamayınca eylemlerini; 9 gün önce yerin 1700 metre altında açlık grevine dönüştürmüşlerdi.

TÜRK- İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'un 5 Eylül'de şirketle yaptıkları görüşmelerin ardından tazminatların ödeneceğine ilişkin taahhüt verilmesiyle 165 işçi açlık grevini sonlandırarak tüm haklarını alabilmek için madenden yeryüzüne çıkarak oturma eylemlerine yeniden başladı.

Bu süreç nedeniyle ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, halen oturma eylemine devam eden maden işçilerine kişi başı 5'er bin TL tutarında "sosyal destek yardımında" bulunduğu öğrenildi.

Doruk Madencilik ise greve ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Yunus Emre Termik santralı için kömür üreteceğimiz ruhsat sahaları 9 aydır üzerimize devir edilmemiştir. Şirketimiz 9 ay boyunca ruhsatların devrinin gerçekleşeceği düşüncesiyle 270 yeraltı maden işçisini istihdam etmiştir. Gelinen aşamada, işçilerin istihdamını mümkün kılacak kömür sahalarının tarafımıza devrinin gerçekleşmemesi nedeniyle zorunlu ücretsiz izin kullandırma gereği doğmuştur. Çalışanların söz konusu tazminat alacaklarının da 6 eşit taksit şeklinde Ekim 2023 itibarıyla ödeneceği tarafımızca taahhüt edilmiştir. Ruhsatlarının tarafımıza devrinin gerçekleşmesi durumunda işçilerimiz tekrar işbaşı yapabileceklerdir."