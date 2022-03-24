Manisalı üreticiye 291 tonluk gübre desteği geliyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik 17 milyon TL'lik destek paketi müjdesinin ardından üreticilere gübre desteğiyle ilk adım da atıldı. Bu kapsamda 3-10 dekar buğday ekilişi olan çiftçilere 50 kilogram, 10-20 Dekar buğday ekilişi olan çiftçilere 100 kilogram olmak üzere 17 ilçede toplam 291 ton yüzde 33 azotlu kimyevi gübrenin yüzde 75 büyükşehir hibe desteği ile verileceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik açıkladıkları 17 milyon TL'lik destek paketinin ilk olarak gübre desteğiyle başlayacağını duyurdu. Başkan Ergün, "Stratejik ürün olarak buğday ve ayçiçeği, son günlerde savaş ortamından en fazla etkilenen ürünlerden olmakta. İlimizde yağlık ayçiçeği ekilişi yaygın değil. Ancak 1 milyon dönüme yakın alanda buğday tarımı yapılıyor. Temel besin öğesi olarak beslenmede önemli yer tutan buğdayda hem ithalat yapan ülke hem de un ve makarna ile işlenmiş ürün ihracatı yapan ülke olmamız nedeniyle buğday ekilişi ve verimi önem arz ediyor. Gübre fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle çiftçilerimiz sonbaharda yapılan güzlük ekilişlerinde ya gübre kullanmamış ya da eksik kullanmışlar. Halen gübre fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Bu durumun yaratacağı verim düşüklüğünün azaltılması ve önlenmesi için gübreye ulaşmakta ekonomik zorluk çeken küçük üreticilerimize destekleme yapılmasının faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Yüzde 75 büyükşehir hibesiyle

İl genelinde 3-20 dönüm arasında buğday ekilişi olup, toplam arazi varlığı 30 dönüm ve altında olan yaklaşık 4 bin 243 çiftçinin buğday üretimi yapmaya çalıştığını kaydeden Başkan Ergün, "Önemli bir kısmının ekonomik nedenlerle ve maliyetleri göz önüne alındığında kimyasal gübre kullanmaktan imtina ettikleri ve bu durumun yüzde 30 civarında verim kaybına neden olduğu öngörülmektedir. Çiftçilerimize destek olmak adına ilimizde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı buğday ekilişi olan küçük çiftçilerimizin yazlık (üst) gübre ihtiyacının kısmen de olsa karşılanması için Manisa Büyükşehir Belediyemizce yüzde 75 hibe destekli olarak kimyevi gübre desteği verilecektir" dedi.

Son başvuru 31 Mart

Gübre desteğinden faydalanmak isteyen üreticiler için başvuru sürecini başlattıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "3-10 Dekar buğday ekilişi olan çiftçilere 50 kilogram, 10-20 Dekar buğday ekilişi olan çiftçilere 100 kilogram olmak üzere 17 ilçemizde toplam 291 Ton yüzde 33 azotlu kimyevi gübre yüzde 75 hibe desteği ile verilecektir. Çiftçilerimizin desteklemeden faydalanabilmek için Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ilçelerimizde Muhtarlık İşleri Müdürlüklerine 31 Mart 2022 günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Tahsis edilen 291 tondan fazla başvuru olması durumunda kura çekilerek faydalanacak çiftçiler belirlenecektir. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun" diye konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi