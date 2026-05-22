Akdeniz'de yeşil girişimcilik hamlesi

Avrupa Birliği destekli 2 milyon 494 bin avroluk MERAVIGLIA Projesi'nin tanıtım toplantısı Manisa'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında çevre koruma, sosyal içermeyi güçlendirme ve eko-girişimciliği desteklemek amacıyla Manisa'da iki yeni "üçüncü beceri merkezi" kurulacak.

Akdeniz'de üçüncü mekanlar aracılığıyla çevreyi koruma, sosyal içermeyi güçlendirme ve eko-girişimciliğin zorluklarına çözüm üretmeyi amaçlayan MERAVIGLIA Projesi'nin tanıtım toplantısı Manisa'da gerçekleştirildi.

Toulon merkezli CDE Petra Patrimonia Kooperatifi koordinasyonunda yürütülen projede Fransa, İtalya, Ürdün, Lübnan, Tunus ve Türkiye'den kamu ve özel sektörden toplam 8 kuruluş yer alıyor. Interreg NEXT MED Programı kapsamında desteklenen proje için 2,3 milyon avro ortak finansman sağlandı.

Manisa Polisevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Manisa Valiliği Avrupa ve Dış İlişkiler Koordinatörü Derya Deniz Güven, projenin 9 Ağustos 2025 tarihinde başladığını ve 36 ay süreceğini belirtti.

Projeyle çevre koruma, sosyal kapsayıcılık ve yeşil girişimcilik alanlarında yeni modeller geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Güven, Manisa'da iki adet "üçüncü beceri merkezi" kurulacağını açıkladı.

Güven, "Bu merkezlerde insanlar kendilerini evlerinde hissederken aynı zamanda ofis ortamında çalışabilecek, yeni iş fırsatlarına ulaşabilecek ve ihracatlarını geliştirebilecekler. Projede yaş sınırı bulunmuyor. İş kurmak isteyen herkese destek vermeyi amaçlıyoruz. Mentörlük hizmetleri sunacağız, iş kurma ve sermaye desteği sağlayacağız" dedi.

Yaklaşık 1800 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Güven, bunlardan 440'ının girişimcilik alanında destekleneceğini söyledi. Projenin toplam bütçesinin 2 milyon 494 bin avro olduğunu belirten Güven, üç yıl boyunca çok sayıda işletmeye eğitim ve mentörlük desteği verileceğini kaydetti.

Proje kapsamında uluslararası eğitim programları ve girişimci değişim programlarının da uygulanacağını aktaran Güven, "Dört girişimci ikamet programı düzenlenecek ve eko-girişimcilik eğitimi için bir Akdeniz Akademisi kurulacak. Bu çalışmalar hem girişimcilerin becerilerini hem de üçüncü mekanların kapasitelerini güçlendirecek" diye konuştu.

MERAVIGLIA Projesi kapsamında ayrıca Akdeniz'de sosyal içermeyi artırmak ve yeşil girişimciliği desteklemek amacıyla karar vericilere yönelik 9 farklı politika önerisi hazırlanacağı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı