Manisa TSO, Kazakistan ile Ticari İlişkileri Güçlendiriyor

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), oda üyelerinin dış pazarlarda daha güvenli ve doğru bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Oda üyelerinin dış pazarlara ulaşması noktasında yoğun temaslarda bulunan ve birçok yabancı heyeti Manisa'da misafir eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve İstanbul Başkonsolosluğu Yatırım Sorumlusu Assylzhan Mirzaliyev'i konut etti.

Manisa TSO hizmet binasında, Manisa iş dünyasının hedef pazarlara yönelmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleşen toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, İstanbul Başkonsolosluğu Yatırım Sorumlusu Assylzhan Mirzaliyev Genel Sekreter Filiz Kavaklı ve iç dış ticaret sorumlusu Alper Kemal Karanfilci katılım sağladı.

"Kardeş ülke Kazakistan ile siyasi ve ekonomik ortaklık için büyük mesafe alınmıştır"

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulun Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Kazakistan bulunduğu bölgede Rusya ve Çin'den sonra en büyük yüz ölçüme sahiptir. Dünyanın dokuzuncu büyük ülkesidir. ve Türkiye'nin yaklaşık dört katı büyüklüğünde bir yüz ölçümüne sahiptir. Bu nedenledir ki verimli toprakları vesilesiyle buğday üretiminde önemli ülkelerden biridir. En önemlisi kaliteli, sert buğdayı dünya pazarlarında talep görmektedir. Kazakistan ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilere baktığımızda son yıllarda ihracat kalemlerimizin olumlu yönde geliştiğini görmekteyiz. Bu durum bizleri sevindiriyor. Kazak dostlarımıza ziyaretlerinden dolayı müteşekkirim. Bu ziyaretlerin iş dünyası adına her alanda yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ise, "Bizim burada kardeşlerimiz, dostlarımız var. Bu nedenle sizleri hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Manisa gelişen bir şehir. Sizden de dinledik. En önemlisi sanayi ve tarım şehri. Burada kuracağız bağlantılar ile ileriki günlerde iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da ileriye götüreceğimizi düşünüyorum. Biz buradaki sanayinin bizim bölgemize de gelmesi için sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. Kıymetli sunumları ve göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - MANİSA