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Manisa TSO'dan Enflasyon Eğitimi

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Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, üyeleri için enflasyon ve vergilendirme konularını derinlemesine ele alan bir eğitim düzenledi. Eğitimde ekonomik etkiler ve çözüm stratejileri uzmanlar tarafından paylaşıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), üyelerin kendilerini geliştirmeleri amacıyla eğitimlerini sürdürüyor.

Oda hizmet binasında ekonomi dünyasının belki de en karmaşık ve en çok konuşulan konularından biri olan enflasyonu derinlemesine ele almak, bu dinamik ve çok boyutlu olguyu daha iyi anlamak amacıyla "Enflasyon Düzeltmesi ve Vergilendirme" konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde enflasyonun ekonomideki yeri, fiyat istikrarının önemi, para politikalarının rolü ve enflasyonun bireyler ve işletmeler üzerindeki etkilerini çok yönlü olarak konunun uzmanları ele aldı. Aynı zamanda, özel sektör ve kamu kurumlarının bu konuda geliştirdikleri çözüm yollarını ve ekonomik aktörlerin enflasyonla nasıl başa çıkabileceğine dair önemli stratejileri de ele alındı. Vergi Denetim ve Raporlama Bölüm Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir Fatih İncel 'Enflasyon Düzeltmesi ve Vergilendirme' konusunda sunum gerçekleştirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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