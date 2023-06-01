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Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Asıl Üyeliğine seçildi

Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Asıl Üyeliğine seçildi

Ekonomi Haberleri

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB 79. Genel Kurulu'nda Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Asıl Üyeliğine seçildi. Başkan Yılmaz, TOBB'da Manisa'yı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Asıl Üyeliğine seçildi.

Gümrük ve Turizm İşletmeleri'nin (GTİ) 7 kişilik yönetim kurulu üyesi olan Başkan Mehmet Yılmaz TOBB 79. Genel Kurulu'nda Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Asıl Üyeliğine seçildi. Böylece Başkan Yılmaz, TOBB'da Manisa'yı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanımız Sayın Ümit Türek, Kıymetli TOBB Genel Kurul Delegelerimiz ve Genel Sekreterimiz Sayın Filiz Kavaklı, Ankara'da gerçekleştirilen TOBB 79. Genel Kurulu'na katıldılar. Yeniden TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığıma seçilen Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kutlar, 79.Genel Kurulun ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bununla birlikte Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Asıl Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Yılmaz'ı kutlarız. Manisa TSO olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da iş dünyasının güçlü sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Yılmaz Türkiye Manisa Ekonomi Haberler

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