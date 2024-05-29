Üye Girişi
Haberler

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, yerel basına destek veriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tasarruf tedbirleri kapsamında abonelik iptal edilen yerel basına Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan destek geldi. Manisa TSO, Manisa merkezde günlük olarak basılan 6 yerel gazetenin abonelik sayısını 2'den 4'e çıkardı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı kamu kurumlarının abonelik iptal ettiği yerel basına Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan destek geldi. Manisa TSO Manisa merkezde günlük olarak basılan 6 yerel gazete aboneliğini gazete başı 2'den 4'e yükseltti.

13 Mayıs 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalarla yerel basın sektörü olumsuz etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Manisa'da bazı kurumlar tasarruf tedbirleri kapsamında ilk olarak Manisa merkezde bulunan 6 yerel gazeteye olan aboneliklerini iptal etti. Zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan yerel basın bu kararla birlikte daha da sıkıntıya girmeye başlarken yerel basına Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) tarafından büyük bir destek daha geldi. Manisa TSO yerel basın aboneliklerini iptal etmek yerine abone sayısını daha da artırdı. Manisa TSO, yayınlanan 6 gazeteden 2'şer adet olan abonelik sayısını 4'e çıkardı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yerel basının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, zor günler geçiren yerel basına destek olmak amacıyla her gazete için abonelik sayısını 2'den 4'e çıkardıklarını söyledi. Manisa yerel basını da Başkan Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine basına verdikleri destekler için teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası Manisa Ekonomi Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza

Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza

 'Geç saatte dışarı çıkma' cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

"Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

Bakmadan Geçme

Matematik seçmeli ders mi olacak? İletişim Başkanlığından açıklama geldi Survivor kim kazandı? 29 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? #129300 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 29 Mayıs Çarşamba 2024? #129300 Şahane Hayatım 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mayıs Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı ile nasıl başa çıkılır? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Almanya-Türkiye Milletler Ligi maçı canlı izle! ALMANYA- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI (HD) İZLEME LİNKİ BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Rekabet Kurumu'ndan beyaz et firmalarına ceza! Hangi firmalar ceza aldı, neden ceza aldılar? Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? İlk Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi? #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem
İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title