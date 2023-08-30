Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çeşitli etkinlikler düzenleyerek büyük bir coşkuyla kutladı. Oda tarafından fotoğraf sergisi düzenlendi ve vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ( Manisa TSO) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, her yıl olduğu gibi bu yılda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çeşitli etkinlikler düzenledi. Oda tarafından Fatih Sergi Salonunda 30 Ağustos'a özel fotoğraf sergisi düzenledi. Protokol üyeleri fotoğraf sergisini büyük bir dikkatle takip etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda stant kurdu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Vali Enver Ünlü ve protokol üyelerini bu stantta ağırladı. Üzüm suyu, üzüm şırası, şerbetli lokma ikram edildi. Manisa TSO, hem Cumhuriyet Meydanı'nda hem de Hükümet Konağı önünde vatandaşlara 2 bin adet şapka, 5 bin adet Atatürk resimli balon, 20 kilo yaş üzüm, kuru üzüm, 100 litre şıra dağıttı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle, saygıyla andı. Başkan Yılmaz, Manisa TSO olarak Atatürk'ün belirlediği hedefler istikametinde emin adımlarla yürüdüklerini kaydetti. Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. - MANİSA