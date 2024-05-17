Üye Girişi
Haberler

Manisa Ticaret Borsası Yönetimi TOBB Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurul Toplantısına katıldı. Toplantıda, iş dünyasının sorunları ve çözüm önerileri dile getirildi.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurul Toplantısına katıldı. Toplantıya, Manisa Ticaret Borası Başkanı Sadık Özkasap ile birlikte, Meclis Başkanı Cahit Yayman, Genel Sekreter Yardımcısı Burcu Sunguroğlu, Manisa Ticaret Borsası TOBB Delegeleri katılım sağladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurulu, M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. Başkanlığını Gürsel Baran'ın yaptığı Genel Kurul'a, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Konsey Başkanları ile TOBB Delegeleri katıldı. TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul konuşmasında yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlere ve iş dünyasının gündemindeki konulara dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, "Ülke ekonomilerinin genelinde büyüme istikrarlı seyrederken, enflasyon geriliyor. 2023 yılında küresel büyümenin, 2022'ye göre 1 puan artarak yüzde 3,2 olduğu tahmin ediliyor. 2024 ve 2025'te de bu civarda olması bekleniyor." dedi.

81 ili temsilen oda ve borsa başkanlarının katıldığı genel kurula Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Toplantıda iş dünyasının önde gelen isimleri ile bir araya gelen Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Genel Kurulumuzda iş dünyasının yaşadığı sorunlarını ve bölgemizde özellikle üyelerimizin istek ve taleplerini dile getirdik. Ekonomide yaşanan sorunların çözüme ulaşması yönünde taleplerimizi ve çözüm önerimizi paylaştık. Bizleri dinleyen ve çok iyi bir şekilde ağırlayan TOBB ailesine Manisa Ticaret Borsası yönetim kurulum adına teşekkür ederim." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Türkiye Manisa Ekonomi Güncel Haberler

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Bakmadan Geçme

Low Carb Diyeti Nedir? Nasıl Uygulanır? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak? #128004 #128226 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? #129658 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları hangi gün alınacak? ERKAN YOLAÇ KİMDİR? Erkan Yolaç neden öldü, kaç yaşındaydı, eşi kim? TÜM DETAYLAR! Yeni Kaledonya hangi ülkeye bağlı? Yeni Kaledonya hakkında bilinmesi gerekenler ERKAN YOLAÇ ÖLDÜ MÜ? "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç neden öldü? YALI ÇAPKINI FRAGMAN! #128253 Yalı Çapkını 70. bölüm son fragman TEK PARÇA izle! Halis Ağa her şeyi öğreniyor! #127916 GTA 6 ne zaman piyasaya çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu? FENERBAHÇE KONGRE NE ZAMAN 2024? #9917 Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç, Aziz Yıldırım aday mı? #129349 KIZILCIK ŞERBETİ SON FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti 63. bölüm TEK PARÇA fragman! Doğa ile Fatih barışacak mı? #128250 DİYABET ve KARDİYOLOJİ ilaçlarını aile hekimleri yazıyor mu? #128138 Bakanlıktan yeni haber: Milyonları ilgilendiriyor! #129658 Tuğba Ekinci'nin sahne kıyafeti tepki topladı! Tuğba Ekinci sahnede ne giydi? SON DAKİKA! İLAÇ RAPORLARI ile ilgili yeni karar ne? Vedat Işıkhan ne dedi? Tüm zamanların en çok satan müzik albümleri hangileri?
Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title