Manisa Ticaret Borsası ve Trendyol İşbirliği Programı Düzenledi

Manisa Ticaret Borsası, TOBB ve Trendyol arasında yapılan protokol üzerinden Trendyol ile Manisa Ticaret Borsası üyeleri arasında işbirliği oluşturulması amacıyla "İşletmelerimizi E-Ticarette Bekleyen Fırsatlar & Trendyol ile İş Ortaklığı Buluşması" adı altında program düzenledi.

Manisa Ticaret Borsası Meclis üyeleri ve üye işletme temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen, Manisa'nın gıda ve girdi ürün tedarik zincirinde markalaşmış ve ambalajlı ürünlerinin e-ticaret yoluyla bilinirlik, pazar genişliği ve satış verilerinin artması, henüz e-ticarete geçmemiş işletmelerin ise yeni pazarlama fikri dönüşümleri için e-ticaretin sağladığı güncel imkan ve fırsatları değerlendirmesinin hedeflendiği programda; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TOBB Manisa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın da " Türkiye'de E-Ticaretin Gelişimi ve Genel Ticaret İçerisindeki Yeri", "İşletmecilikte Geleceğe Bakış, "Geleneksel Ticaret ve E-Ticaret Dinamiğinde Yenilikçilik Karşılaştırması" konu başlıklarında bilgilendirme ve güncel istatistik paylaşımında bulundu. Trendyol Ege Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Efe Yurdakul ve Trendyol Ege Bölge Satış Yöneticisi Türkiz Orçun Yıldırım'ın sunumlarıyla, genel tanıtım, TOBB'a bağlı oda ve borsalar işbirliğinde kalkınmada üstlenilen misyon, satıcı paneli tanıtımı ve e-ticarete katılmak isteyen borsa üyesi işletmelere sunulacak imkanların ele alındığı programın sonunda, Manisa Ticaret Borsasına üye işletmeler için yerinde ziyaret ve iş ortaklığı planlamaları yapıldı. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, programın amacına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hepimiz biliyoruz ki son yıllarda gittikçe ağırlaşan maliyet ve rekabet şartları ve değişen tüketim kalıpları, işletmelerimizi faaliyetlerini geliştirmeye, geleneksel yöntemlere yenilerini eklemeye teşvik ediyor. Özellikle pandemi döneminde gördük ki gelişen teknolojik alt yapı, üretim ve ticaretin yapılma şeklini değiştiren, sürdürülebilirlik için yeni bir kanal açan çok etkili bir faktör. Sürecin sonrasında da görmeye devam ediyoruz ki artık pek çok tüketici yeni bir alışkanlıkla marketi evine taşırken, bugün her ölçekte işletme bir şekilde işini e-ticaret ile entegre edebiliyor, satışlarını arttırabiliyor. E-ticaretin genel ticaret içerisindeki hacmi aslında son 10 yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyor. Bu büyümenin gelecek yıllarda da devam edeceği tartışmasız. Bazı işletmeler kendi sunucu altyapılarını oluştururken, bazıları tüm mobil eklenti, lojistik ağ, ödeme sistemi ve müşteri ilişkileri altyapısı oluşmuş, kendisini kanıtlamış platformlar ile işbirliği yapıyor. Üyelerimiz arasında da e-ticaret yapanlar var. Biz de diyoruz ki e-ticaret yapan işletmelerimiz Trendyol ile yeni şartlarda bir anlaşma sürecinde buluşsunlar. Henüz e-ticarete girmemiş olanlarımız da bu işbirliğine katılsınlar. Böylece kuru ve yaş meyve-sebze, zeytin, zeytinyağı, diğer nebati yağlar, yumurta, kırmızı et, beyaz et, süt ürünleri, konservecilik gibi geniş bir yelpazede tüketicilere kaliteli ve sağlıklı gıda, iş ortaklarına ise güvenilir tedarik sağlamanın bilinciyle hareket eden üye işletmelerimizin zaman ve iş gücünden tasarrufla, mesafeden bağımsız 7 gün 24 saat çalışan bir mağazada, coğrafi alanı genişliği avantajıyla, markalaşmaları ve marka bilinirlikleri artsın, kendi katma değerli ürünleriyle pazarları büyüsün, kazançları daha bol olsun. Resmin bütününde ise tarımın önemini hiçbir zaman ihmal etmemiş, gıda ve tarıma dayalı sanayi alanında da hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde ürün ve sektör çeşitliliği yüksek bir üretim merkezi konumuna ulaşmış Manisa'mızın ekonomi üretimi potansiyeline, pazarlamada e-ticaretin daha etkin kullanılmasıyla bir itici güç daha katılsın" dedi. - MANİSA