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Manisa Ticaret Borsası

AA - Ahmet Bayram - Ekonomi
 - Güncelleme:
Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en düşük 15,35 lira, en yüksek 15,85 liradan satıldı.

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en düşük 15,35 lira, en yüksek 15,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün

En düşük fiyatEn yüksek fiyat
Çekirdeksiz kuru üzüm

15,3515,85
Mısır

4,005,00

AA / Ahmet Bayram - Ekonomi

Ticaret, Manisa, Mısır, Ekonomi, Haberler

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