Manisa Sarıgöl'de Zeytin Hasadı Başladı: Fiyatlar Üreticiyi Mutlu Etti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde zeytin hasadına başlanırken, bu yıl rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatların yüksek olması üreticiyi mutlu etti. Sarıgöl'de zeytin alımı yapan üreticiler, kilogram fiyatlarını açıkladı. Diğer alım merkezlerinde duble zeytinin kilogram alım fiyatının 100 lira olduğu belirtildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde zeytin hasadına başlanırken, bu yıl rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatların yüksek olması üreticiyi mutlu etti.

Sofralık üzümde Manisa'nın en önemli ilçeleri arasında yer alan Sarıgöl'de bu yıl zeytin hasadı da başladı. İlçenin merkez ile birlikte Afşar, Karacaali, Emcelli, Çavuslar, Kızılçukur ve Selimiye mahallerinde üreticiler zeytin bahçelerine girerek, zorlu mesaisini sürdürüyor. Bu yıl mevsimsel şartlar sebebiyle rekoltenin düşük olduğu belirtilirken, alım fiyatları ise üreticinin yüzünü güldürdü. Sarıgöl Karacaali Mahallesi'nden zeytin alımı yapan Selçuk Kır, kalitesine göre zeytinin kilogram fiyatlarını şöyle sıraladı: "Duble 90 lira, 1 numara 70 lira, 2 numara 60 lira, 3 numara 50 lira, 4 numara 40 liradan alım yapmaktayız. Bu yıl günde, bin 250 kilogram zeytin alımı yapmayı düşünüyoruz. Geçen yıl sezon boyunca 250 ton alım yaptık. Bu yıl ise 65 ton dolayında olacak gibi duruyor. Rekolte gerçekten çok düşük" dedi.

Öte yandan diğer alım merkezlerinde duble zeytinin kilogram alım fiyatının 100 lira olduğu ifade edildi. - MANİSA