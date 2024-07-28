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Manisa Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Başladı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadına başlandı. Superiol ve Trakya İlkeren üzümlerinin hasadına devam edilen ilçede, sıcak hava nedeniyle Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin erken hasadı gerçekleştiriliyor. Üzüm bağlarında çalışan tarım işçileri, topladıkları üzümleri büyük illerdeki hallere gönderiyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadına başlandı. Temmuz ayının 15'inden önce erkence üzüm türü olan Superiol ve Trakya İlkeren üzümlerinin hasadına devam edilen ilçede havaların çok sıcak gitmesi üzerine Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerin kırsal alanlarda erken hasadına neden oldu.

Sarıgöl ve çevresinde 120 bin dekarlık üzüm bağında sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarına giren tarım işçileri kestikleri üzümleri kamyonlara yükleyerek büyük illerdeki hallere göndermeye devam ediyor.

Sarıgöl Ovasında Superiol türü üzümün bağda kilosu 25-50 lira arasında kalitesine göre alımı yapılırken diğer yandan Çekirdeksiz Sultaniye üzüm kırsal alanlardaki bağlardan kilosu 25-45 lira arasında kalitesine göre alımı yapıldığı öğrenildi.

Sarıgöl Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi İlyas Karadağ Superiol türü üzümlerinin kilosunu 50 liradan sattığını ifade etti.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise hava şartlarının bu yıl Sultaniye üzüm başta olmak üzere 20 gün önceden geliştiğini ifade ederek, "Sultaniye Üzümlerimizde geçtiğimiz yıllarda ağustos ayının 20'sinden sonra hasadına başlanırdı. Bu yıl 20 gün önceden olgunlaşma gösteren üzümün satışına başlandı. İlçemizde iç piyasa ve ihracaatlık üzüm var. Şuan iç piyasaya Sultaniye üzümler 25-35 lira arasında bağdan kesiliyor. Üzüm üreticilerimizi uyarıyorum. Açığa üzüm satmayın havalar sıcak iken kurutulur bu yıl kuru üzüm fiyatı iyi olacak çünkü geçen yıllardan stokts kuru üzüm yok. Tüccarlar bile geçen yılın kuru üzümünün kilosunu 125-150 liradan alıyor. Tekrar edeyim açık üzüm vermeyin kurutun. Kapalı alanlarda bulunan üzümlerimiz kaliteli. Bağcılar hergün üzümlerin salkımlarıyla yakından ilgileniyor. Bu nedenle üzümlerimizi değerinde satmaya çalışın. Peşin satın ki geçmiş yıllarda yaşanan magduriyetleri yaşamayın." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sarıgöl Manisa Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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