Manisa Sarıgöl'de Superiol ve Trakya İlkeren üzüm hasadı başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılının erkence üzüm türü olan Superiol hasadına başlandı. Superiol cinsi üzüm bağda 35-50 TL arasında satılırken, Trakya İlkeren cinsi üzümün ise 35 TL'den satıldığı öğrenildi.

Manisa'da üzüm faaliyetlerinin en yoğun olduğu yerlerin başında gelen Sarıgöl'de erkence üzüm çeşitlerinden olan Superiol ve Trakya İlkeren'de hasat zamanı başladı. İlk hasadın Mustafa Çalık isimli üreticinin 4 dönümlük Superiol cinsi üzüm bağında yapıldığı öğrenilirken, Superiol cinsi üzümün 35-50 TL arasında Trakya İlkeren üzümün ise 35 TL'den satımına başlandığı öğrenildi.

Sabahın erken saatlerinde kesimlere başlanan erkence üzüm türü olan Superiol üzümü iç piyasada satılmak üzere büyük illere gönderiliyor. Sarıgöl'de mevsimin ilk erkence üzümünü satan üretici Mustafa Çalık, "Bu yıl erkence üzüm hasadına başlandı. İlçede ilk hasat bana nasip oldu. Öğrendiğimiz kadarıyla da Denizli'nin Buldan ilçesinde de hasadın başladığı yönünde bilgiler aldık. Sezonun tüm üzüm üreticilerine hayırlı olmasını dilerim." dedi.

"Yaş üzümü peşin paraya satın"

İlçede başta Çekirdeksiz Sultaniye olmak üzere 9 farklı tür üzüm yetiştirildiğini aktaran Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen hasadın başladığı şu günlerde geçmiş yıllarda bir çok üreticinin mağdur olmasına neden olan dolandırıcılık olaylarının tekrar yaşanmaması için yaş üzümlerin mutlak peşin paraya satılması gerektiğinin altını çizdi. Ülgen şunları söyledi: "Sarıgöl'de sezonun erkence üzüm türü olarak yetiştirilen Superiol ve Trakya İlkeren üzümlerinin kesimleri başladı. Üzüm üreticilerimize hayırlı olsun. Her yıl yaptığımız bir çağrı var yine tekrar etmekte fayda var. Yaş üzümlerinizi mutlaka peşin para ile satın. Her yıl birçok üreticimiz mağdur oluyor. Öte yandan Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında örtme işlemleri devam ediyor. Çekirdeksiz Sultaniye üzümü hasadı Ağustos ayının 15'inden başlayacak ve aralık ayı sonuna kadar devam edecek. İlçemizde 120 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirilmektedir. Sarıgöl'de ova ve Yayla bağcılığı sayesinde başta Çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere dokuz tür sofralık üzüm yetiştirilir." - MANİSA