Üye Girişi
Haberler

Manisa Sarıgöl'de Mevlana Üzümü Kilosu 25 TL'den Alıcı Buluyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen Mevlana üzümü, bağda kilosu 25 TL'den alıcı buluyor. Mevlana üzümü, sofralarda tüketilmesinin yanı sıra reçel yapımı ve kurutmalık olarak da değerlendiriliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen 9 üzüm türünden biri olan Mevlana (parmak) üzümü bağda kilosu 25 TL'den alıcı buluyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen Mevlana üzümü 24-25 TL arasında alıcı bulurken üretici üzümlerini satmaya başladı. Çekirdekli beyaz tür olan Mevlana üzümü sofralarda tüketildiği gibi özellikle reçel yapımı ve kurutmalık olarak da değerlendiriliyor.

Sarıgöl ve çevresinde yüksek sistemli bağlarda yetiştirilen Mevlana üzümü sayılı bağlarda ve evlerin önünde yetiştiriliyor.

Sarıgöl'de Mevlana türü üzüm üreticisi olan Mesut Akbaş, "Mevlana üzümü zahmetli oluyor. İşçiliği de traktör römorklarının üzerine çıkılarak yapılıyor. Yeni ürünümüzü hayırlısıyla sattık." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise şunları söyledi: "Sarıgöl Ovasında 113 bin dekarda başta Çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere 9 tür üzüm yetiştiriliyor ve bu üzümlerimizin hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan hasat, bir yandan kurutma bir yandan da şaraplık üzüm kesimleri devam ediyor."

Öte yandan Sarıgöl'de Çekirdeksiz Sultaniye üzüm türü başta olmak üzere diğer üzüm türlerinden de evlerde pekmez yapımına başlandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Mevlana Sarıgöl manisa Ekonomi Güncel Haberler

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

 Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın 'İhtimal vermiyoruz' çıkışını getirdi

Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi

 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı! GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Güç Yüzükleri ne zaman başlıyor? Güç Yüzükleri Türkçe altyazı, HD izleme linki var mı? Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? GALLER-TÜRKİYE MAÇI: Galler- Türkiye maçı ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Esra Erol var mı? 2 Eylül Esra Erol bugün başlayacak mı, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? Mehmet Yörük öldü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 2 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? SANA DEĞER CANLI İZLE Sana Değer programı sunucuları kim? Sana Değer programı konusu ne? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları...
title