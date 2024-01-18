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Manisa Sarıgöl'de çiftçilere hibe programları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı ve Bireysel Basınçlı Sulama Sistemleri Hibe Programları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çiftçilere hibe programları hakkında detaylı bilgi verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı ve Bireysel Basınçlı Sulama Sistemleri Hibe Programları kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda ilçedeki çiftçilere yönelik Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı ve Bireysel Basınçlı Sulama Sistemleri Hibe Programları kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personelleri, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sorumlu personelleri ve üreticilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Hibe programları çiftçilere video eşliğinde tanıtılırken, çiftçiler merak ettikleri konuları sorarak nasıl hibe alabileceklerine dair bilgi edindi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Konferans Sarıgöl Manisa Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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