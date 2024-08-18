Manisa Sarıgöl'de Badem Hasadı Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dadağlı Mahallesi'nde son 10 yılda tütün ve benzeri ürünlere anternatif olarak elle kırılma özelliğine sahip olan bademlerin hasadına başlandı.

Verimi oldukça yüksek olan bademlerin köylüler tarafından imece usulü toplanıp evlerde de bir süre kurutularak kabuklarından çıkarılan bademler kilogramı 250 liradan üreticiden satın alınıyor.

Dadağlı Mahallesinden badem üreticisi Mehmet İbis yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Bir kısmı nomparel fıstık badem bir kısmı firaknez sert kabuk. Biz bunları Dadağlı'da su sıkıntısı olduğu için badem dikimi yaptık. Ağaçlarımız tahmini 7 seneyle 10 sene arasında genç ağaçlar. Mahallemizde 10 kişi bademle uğraşıyor. Yıl kurak gittiği için verim geçen yıllara oranla düşük. Geçtiğimiz yıllarda 10-25 ton oluyordu. Bu yıl 6 - 7 ton dolaylarında rekolte olacak. Fıstık bademin kilosunu 250 liradan vermekteyiz." dedi. - MANİSA