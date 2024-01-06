Manisa Sarıgöl'de 2024 yılı tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılı tarım işçilerinin günlük ücretleri 600 TL ile 800 TL arası olarak belirlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılı tarım işçilerinin bir yıllık gündelik ücretleri belirlendi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen tarafından yapılan açıklamada, "2024 yılı tarım işçi ücretleri bağ budama; 800 TL, direk ve kürek işi; 800 TL, 2024 yılı kadın işçi ücreti; kadın işçi, 600 TL, bağ bağlama 600 TL, bağ aralama 600 TL, üzüm kesme 600 TL, seleci 700 TL, Dayıbaşı ücreti ise 40 TL. Servis ücreti bu fiyatlara dahil değildir. Tarım işçileri toplamda bir fiil 8 saat çalışacaktır. Bu sürenin içinde 1 saat istirahat süresi vardır. Eksik saat çalışmaları konusunda belirlenen ücret 8 saate bölünerek çıkan rakam belirlenen fiyattan düşer. Bu ücretler 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerlidir" dedi. - MANİSA