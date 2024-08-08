Manisa Sarıgöl'de 2024 ürünü sumalık üzüm alımları başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 ürünü sumalık üzüm alımlarına başlandı. Sumalık (Şaraplık) üzümler Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin çıkmaları ve seçilen üzümlerden geri kalan üzümlerden elde ediliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sumalık üzüm alımları başladı. Hasat döneminin yeni başlaması ve henüz üzüm fiyatlarının açıklanmaması nedeniyle sumalık üzüm alımlarının da yavaş ilerlediğini kaydeden sumalık üzüm alıcıları, "Bu yıl hükümet tarafından kuru üzüm fiyatları henüz açıklanmadığı için üretici de bağlardan üzüm seçmelerini ağırdan alıyor. Bu durumda bize gelen üzüm miktarını etkiliyor. Fiyatların açıklanmasının ardından sumalık üzüm alımlarında hareketliliğin başlamasını bekliyoruz." dedi.

Sarıgöl'de sumalık üzümlerin kilosunun 16 TL'den alındığı öğrenildi. - MANİSA