Manisa Ovası'nda renk cümbüşü

Manisa'dan geçen İzmir- İstanbul yolunun her iki tarafındaki üzüm kurutma sergileri dronla görüntülendi

Renk cümbüşünün yaşandığı ovada üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla, bir yıllık emeklerinin karşılığını almak için harıl harıl çalışıyor

MANİSA - Manisa'dan geçen İzmir-İstanbul yolunun her iki tarafındaki üzüm kurutma sergileri dronla görüntülendi. Renk cümbüşünün yaşandığı ovada üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla, bir yıllık emeklerinin karşılığını almak için harıl harıl çalışırken, rekoltenin geçen seneye göre düşük olması sergileri de etkiledi.

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani Üzüm bağlarında yoğun bir hasat dönemi yaşanıyor. Üreticiler bir yıllık emeklerinin karşılığını alabilmek için bu yıl hava olayları ve hastalıklara karşı rekoltenin düştüğü üzüm bağlarında bir yandan hasat yapıyor bir yandan da kurutmalık üzümleri ovadaki boş arazilere seriyor.

Bu sene üzümlerin hastalık ve hava şartlarından dolayı hem geç olması hem de rekoltenin düşük gerçekleşmesine rağmen üreticiler ülke ekonomisine katkı sağlamak için var güçleriyle çalışmaya başlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bağlardan hasat edilen üzümler İzmir-İstanbul yolunun her iki tarafında kurulan sergi alanlarına getirilerek kurutma işlemi için seriliyor. Kimi bandırma yoluyla üzümleri kurutmaya bırakırken kimi üreticiler de doğal yollarla kurutma işlemini gerçekleştiriyor. Yeşil olarak serilen üzümler her gün koyu kahverengiye doğru renk değiştirirken Manisa Ovasında yaşanan renk cümbüşü dronla görüntülendi.

BU sene yaşanan hastalık ve hava şartlarından kendisine ait bağların fazla etkilenmemesine rağmen rekoltenin geçen seneye göre düşük olduğunu kaydeden Saruhanlı'nın Yılmaz Mahallesi'nden üzüm üreticisi Osman Özsoy, "Geçen seneye göre verim biraz düştü. Geçen sene 15 gün kestiğim bağımda aynı ameleyle bu sene iş 10- 11 günde tamamlandı. Üzüm fiyatının 45-50 TL olması gerekiyor beklentimiz o yönde. Diğer arkadaşlarımızın bağlarında hastalık da var. Fiyatlarda sıkıntı var. Şuan 35-40 alımlar yapılıyor duyuyoruz. Bunun 45-50 TL olması lazım en azından. Beklentimiz o. Yoldan geçerken sergileri görenler buraya geliyor fotoğraf çekiyorlar, birlikte fotoğraf çektiriyoruz. Tanışıyoruz, biz de onlara üzüm veriyoruz para teklif ediyorlar almıyoruz. Helali hoş olsun." dedi.

Üzümlerini bandırma yöntemiyle kurutmaya başlayan Saruhanlılı üzüm üreticisi Eren Acar ise şunları söyledi: "Çalışmalarımız iyi gidiyor. Fiyatlar geçen seneye göre daha iyi ama rekoltede düşüklük var. Malımız az. Benim bağımda don olayından dolayı azlık var. TARSİM'den hasat tespit yapıldı bir kısmı oradan karşılanacak ama geçen seneki fiyatlardan ödeme yapılacak şimdiki fiyatlar iki katına yaklaştı bu durumda zararımız artıyor ama yapacak bir şey yok. Bu bir doğal afet buna yapacak bir şey yok. Bazı üreticilerimizin özellikle hastalıktan kaynaklı kayıpları var. Onların daha büyük sorunu var. Onlar TARSİM, sigorta dahilinde de olmuyor. Onlar herhangi bir yerden karşılığını alamıyor. Bu yıldan beklentimiz yılı bir sonraki seneye çevirmek. Çok bir beklentimiz yok. İnşallah iyi olur herkes için zor bir emek, kolay değil. Bir yıl gözüne bakıyorsun, buraya getiriyoruz, kurutuyoruz satıyoruz. Çiftçilik genel olarak zor, Türkiye geneli özellikle bu yıl sıkıntılı. Biz sadece üzüm yapmıyoruz, pamuk ve buğday var. Özellikle buğdaydan çok zarar yazdık geçen senenin altında sattık. Zor inşallah yılı çeviririz." diye konuştu.

Öte yandan her sene Manisa Ticaret Borsası tarafından geleneksel olarak yapılan 'Geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm alım töreni' de 1 Eylül Cuma Günü gerçekleştirileceği öğrenildi. Yapılan törende çiftçileri motive etmek için ilk kuru üzüm açık artırma usulü yüksek bir fiyattan sembolik olarak alımı gerçekleştiriliyor.