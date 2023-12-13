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Manisa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği'nde Genç Sanayicilerden Oluşan MOSBSANDER-Genç Kuruldu

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği çatısı altında ikinci ve üçüncü kuşak genç sanayicilerden oluşan MOSBSANDER-Genç kuruldu. Genç sanayiciler, ortak akıl ve güç birliği yapmak amacıyla bir araya geldi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği çatısı altında ikinci ve üçüncü kuşak genç sanayicilerden oluşan "MOSBSANDER-Genç" kuruldu.

Manisa iş dünyasının gençleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği çatısı altında MOSBSANDER-Genç adıyla yeni bir platform kurdu. MOSB Eğitim Salonu'nda basınla bir araya gelen genç sanayiciler adına konuşan MOSBSANDER-Genç Başkanı Hakan Yorgancılar, ortak akıl ve güç birliği yapmak için buluştuklarını ifade etti. Yorgancılar, "Tecrübeli sanayici ailelerin yeni kuşak temsilcileri olarak bize yön gösteren büyüklerimize ve birlikte ortak akıl ile yol aldığımız tüm arkadaşlarımıza minnettarız. Manisa sanayisinin deneyimini ve genç kuşağını birleştiren MOSBSANDER-Genç, gelişim alanlarının belirlendiği alanlarda çalışmalar yürüterek bölgedeki genç kuşak sanayicileri bir araya getirme, yeni fikirler üretme ve bunları hayata geçirme amacıyla kurulmuştur. Günümüzde iş hayatı ve üretim faaliyetleri şekil değiştirirken, hedefimiz teknolojik altyapı ve dinamizmi destekleyen kadrolarla iş birliklerini geliştirmek, ortak akılla yeni projelerde bir araya gelmek ve istihdam imkanlarını artırmak olacaktır" dedi.

Genç neslin değişime ayak uydurduğunu ve teknolojiye büyük önem verdiğini ifade eden Hakan Yorgancılar, "Bizlerin iletişimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. İkinci ve üçüncü kuşaklar olarak büyüklerimizin oluşturduğu iletişimi sağlamak ve değişen dünyada değişime ayak uydurmak adına kurulduk. Çeşitli komiteler oluşturarak yaşadığımız sorunlarla ilgili belli başlı iyileştirmelerle kendimizi ispat etmek için birlik beraberlik içinde olmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik anlamında Manisa OSB'ye katkı sağlayabiliriz. Teknoloji ve dijitalleşmeyi hayatımızın merkezine alacak bir ekip kurma hayalimiz var. Manisa OSB'nin yapmış olduğu büyük projeler var, bizler de elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

Toplantı sonrası MOSBSANDER-Genç'in ilk başkanı Hakan Yorgancılar, başkan vekili Selen Çam Deniz, Genel Sekreter Serkan Gülmez, yönetim kurulu üyeleri Evrim Koçlular ve Çağrı Çağ oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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