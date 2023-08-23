Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika Yangını

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi dördüncü kısmında bulunan bir kağıt ürünleri fabrikasının bahçesindeki kağıt balyaları, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Saat 13.00 sıralarında çıkan yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, bahçedeki diğer balyalara sıçramadan yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA