Manisa'nın Üzüm Başkenti Alaşehir'de Budama Sezonu Başladı

Üzümün başkenti olarak bilinen Manisa'nın Alaşehir ilçesinde budama sezonu öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, üreticileri ve budak ustalarını nelere dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümün başkenti Alaşehir'de bağ budama sezonu başladı. Bağ budama sezonun başlamasıyla birlikte, Alaşehir İlçe Tarım Orman Müdürlüğü bağ budanmasında dikkat edilmesi gereken hususları hatırlatarak, üreticileri ve budak ustalarına uyarılarda bulundu.

"Üreticiler üzümünü sofralık veya kurutmalık mı üretecek, ona göre dal bırakmalıdır. Budama işleminde yenice bağlar, erkence çeşitler, ağır hastalık geçirmiş bağlar en sona bırakılmalıdır. 2023 yılında bağlarda mildiyö hastalığı yoğun geçti. 15 Ekim 2023'e kadar devam etti. Hala daha asmalarda yeşil yapraklar bulunuyor. Üreticiler bunları mutlaka dikkate almaları gerekir" diyen

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Hafize Metin, budamada dikkat edilmesi gereken hususları maddeler halinde şöyle sıraladı: "Budamayı ehil kişiler yapmalıdır. Asmalar üzüm çeşidinin gerektirdiği şekilde budanmalıdır. Asmalara gereğinden fazla ürün yükü verilmemelidir. Budama zamanına dikkat edilmelidir. Budamada bırakılacak ürün çubukları verimli çubuklardan seçilmelidir. Bırakılacak ürün çubukları sağlıklı ve pişkin olmalıdır. Çok kalın ve ya çok ince çubuklar ile boğum araları çok dar ve ya çok geniş olan çubuklar ürün çubuğu olarak bırakılmamalıdır. Ürün çubukları destek sistemi üzerinde dengeli bir şekilde bağlanmalı, çubuklar tellere bağlanırken mümkün olduğunca üst üste ve sık sarılmamalıdır. Çubuklar mümkün olduğunca en alt tele bağlanmalı, tele paralel kısım mümkün olduğunca uzun olmalıdır. Sultani çekirdeksiz budamasında mümkünse her bayrağa bir yedek (ırgat) bırakılmalı, olmazsa en azından 2 bayrağa 1 yedek bırakılmalıdır. Yedekler güneş gören iyi havalanan gövdeye yakın bölgelerde bırakılmalıdır. 2 veya daha fazla yaşlı karakolların gövde teli hizasından kaçmasına izin verilmemelidir. Budama yapılan asmada açılan yaralar nem girmemesi için ahşap koruyucu, aşı macunu vs. ile kapatılmalıdır. Budama artıkları mutlaka bağın arasından uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. Özellikle kav gibi hastalıkların budama makası ile bulaştığından hastalıklı asmalar budanırken ya en sona bırakılmalıdır ya da asmadan asmaya geçerken makas dezenfekte edilmelidir."

"Yapraklar dökülmeden budama yapılmamalı"

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Hafize Metin, "Bölgemizde iklim şartları uygun gittiği için asmalar faaliyetine devam etmekte olup yapraklarını henüz dökmediler. Bu dönemde budamaya başlanmamalıdır. Budamaya yaprakların tamamının döküldüğü, sürgünlerin tamamının odunlaştığı dönemde başlanmalı, gözlerin uyanmasına 15 gün kalana kadar budama yapılabilir. Asmaların ortalama 100 gün olan uyku dönemi başlamadan yapılan budamalar, asmalara zarar verebilir ve verimi olumsuz yönde etkileyebilir." dedi.

"Erken budanan asma erken uyanır"

Metin, "Özellikle Nisan ayı başlarındaki ilkbahar geç donlarından daha fazla zarar görürler. Don riski olan bölgelerde budamayı mümkün olduğu kadar geç yapmak gerekir. Ölükol, kav gibi mantarı hastalıklar yağmurla, nemle yayılır. Budamada açılan yaralardan 2 ay süreyle içeri girme tehlikeleri vardır. Erken budama yapılarak bu risk artar ve asmalara zarar verebilir." uyarılarında bulundu. - MANİSA