Manisa'nın Tarım İhracatı Mayıs'ta 72,6 Milyon Doları Geçti

Manisa'da mayıs ayında 72,6 milyon dolarlık tarım ihracatı gerçekleştirilirken, yılın ilk 5 ayında ihracat 11 milyon dolarlık artışla 399 milyon doları geçti. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü aylık bazda en fazla ihracatın gerçekleştiği sektör olurken, toplamda en fazla ihracat yapılan sektör ise kuru meyve mamulleri oldu. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte yaş meyve ve sebze ihracatında önemli artış yaşandı.

Manisa, tarım sektöründe ihracatını artırmaya devam ediyor. 2024 yılının ocak-mayıs döneminde 388 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kent, bu yılın aynı döneminde ihracatını 399 milyon doları geçerek yüzleri güldürdü. Mayıs ayında ise 72 milyon 621 bin dolarlık tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi.

Aylık ve yıllık artışlar

Geçen yılın mayıs ayında 14 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, bu yıl yüzde 25,5 artışla 18 milyon dolara yükseldi. İlk 5 aylık dönemde ise yüzde 16,2'lik artışla 76 milyon dolardan 88,5 milyon dolara ulaştı.

Kuru meyve mamulleri sektöründe geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 21,5'lik düşüşle 18,5 milyon dolara gerileyen sektör, yıllık bazda 110 milyon dolardan 95 milyon dolara gerilemesine rağmen toplamda en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Meyve sebze mamulleri sektöründe mayıs ayında yüzde 3,3'lük artışla 16 milyon doları aşarken, yıllık bazda yüzde 2,2 artışla 88 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Mayıs ayında yüzde 37,5'lik artışla 9,8 milyon dolara çıkan tütün sektörü, yıllık toplamda ise yüzde 40,8 artışla 53,6 milyon dolara ulaştı.

Hasat sezonunun bitmesiyle birlikte zeytin ve zeytinyağı sektörün ihracatı mayıs ayında yüzde 18,9 azalarak 5 milyon dolara düştü. Yıllık toplam ihracat ise yüzde 15,1'lik azalışla 26,6 milyon dolar oldu.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri mayıs ayında yüzde 38,4'lük artışla 3,2 milyon dolara yükselirken, sektör, yıllık bazda yüzde 53,3'lük artışla 20,3 milyon dolara ulaştı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü mayıs ayında yüzde 65,8'lik düşüşle 1,6 milyon dolara gerilerken, yıllık toplamda yüzde 34,8'lik azalışla 16 milyon dolara düştü.

Yaş meyve ve sebzede ise aylık yüzde 46,8'lik artışla 2 milyon dolara ulaşırken, yıllık bazda yüzde 28,6 artışla 8,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Manisa'da tarım sektörleri arasında kuru meyve mamulleri, toplamda en fazla ihracat yapan sektör olurken, hububat ve yağlı tohumlar sektörleri yıllık bazda önemli bir artış gösterdi. Özellikle yaş meyve ve sebze sektöründe hasat sezonunun başlamasıyla dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

Manisa tarım ihracatındaki bu başarıyla Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlamaya devam ederken, hasat sezonunun hızlanmasıyla birlikte önümüzdeki aylarda ihracatın daha da artması bekleniyor. - MANİSA