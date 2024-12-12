Manisa'nın Selendi İlçesine Doğalgaz Müjdesi

Manisa'nın Selendi ilçesinde vatandaşların yıllardır özlemle beklediği doğalgaz çalışmalarında sona yaklaşıldı. İlçede önümüzdeki aydan itibaren taşımalı olarak evlere doğalgaz verilmeye başlanacağı öğrenildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde taşımalı olarak abonelere verilecek olan doğalgaz önümüzdeki aylarda evlerde kullanılmaya başlanılacak. Manisa'nın en uzak ilçesinde taşımalı olarak verilecek olan doğalgazın çalışmalarında sona gelindi. Özel bir firma tarafından yapılan inşaatın ardından doğalgaz tankları da yerleştirildi. İlçede gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ilk etapta yaklaşık bin haneye doğal gaz verilecek. İnşaat alanını ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti ilçe Başkanı Şafak Aydoğuş, "Selendi ilçemizde yapımı devam eden ilçe doğalgaz hattı çalışmalarının sonuna yaklaşıldı. Kısa sürede ilçeye doğal gaz verilecek. Biz AK Parti olarak vatandaşımıza söz verdik yerine getiriyoruz." dedi. - MANİSA