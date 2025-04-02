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Manisa'nın Sarıgöl İlçesi'nde Nisan Yağmurları Üreticileri Sevindirdi

Manisa'nın Sarıgöl İlçesi'nde Nisan Yağmurları Üreticileri Sevindirdi
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Nisan ayının başlamasıyla Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak yağmurlar, üreticilere umut yarattı. Yağmurların toprakta suya doygunluk sağlaması, ürünlerin gelişimi için faydalı oldu.

Nisan ayının başlamasıyla Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak yağmurlar, üreticileri sevindirdi.

Nisan yağmurlarının başlamasıyla bağ ve bahçelerdeki ürünlerin bol su alması sağlandı. Yağmurların sağanak şeklinde yağması, toprağın suya doymasını da sağladı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üreticiler, "Nisan yağmurlarıyla ürünlerimiz ve toprak suya kavuştu. Toprağın yağmur suyunu emerek alması çok yararlı oldu. Afetsiz bir şekilde yağması da ayrıca sevindirici" dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ve il genelinde nisan yağmurlarının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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