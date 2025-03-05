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Manisa'nın Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Kışlık Bakım Çalışmalarını Tamamlıyor

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler, Sultaniye üzüm bağlarının kışlık bakım çalışmalarını Ramazan ayında devam ettirerek artan masrafları en aza indirmeye çalışıyor. Üzüm üreticileri, budama sonrası bağların çubuklarını tellere bağlayarak hasat dönemine hazırlanıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sultaniye üzüm bağlarında üreticiler kışlık bakım çalışmalarını tamamlamak için büyük gayret gösteriyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasını fırsat bilen üzüm üreticileri budaması yapılan bağların çubuklarını yüksek sistem için gerdirilen tellere bağlamak için Ramazan ayında gün boyunca bağlarda çalışmalarına devam ediyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruçlu olarak üzüm bağlarındaki çalışmalarını aksatmadan yapan üzüm üreticileri artan masrafları en aza indirmek için bağların işlerini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Üzüm üreticisi Hülya Akkaya, "Bağların işleri kış aylarında çok oluyor. Her gün bağda oluyoruz aşırı soğuklarda gidemiyoruz. Hava açık olunca güneş görünce soluğu bağda alıyoruz. Havalar ısınmaya başladı güzel hava olmaya başladı. Bağların çubuklarını tellere bağlamaktayız. Kendim yada eşimle birlikte yapıyoruz. Bir yandan da oruç tutmaktayım. Bağların işleri bitmek bilmez. Bağların tellere bağlanması bittikten sonra bağlar açmaya başlayınca bu kez de üzümsüz olan kollar ayıklanır. Ardından oluşan salkımların düzeltilmesi yapılır. Hasat alınana kadar bağların içindeyiz." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise üzümlerin ve bağların bakımlarının yaz, kış ve bahar aylarında devamlı yapıldığını anlatarak, "Üzüm yetiştirmesi oldukça titiz çalışma ister. Bağın dikiminden yetiştirilmesine kadar yaz kış demeden üzüm omcası ile uğraşmak gerek. Bağların, ilaçlanması, gübrelenmesi, budanması, çift sürümü, çubukların bağlanması, fazla üzümlerin seyreltilmesi gibi çok işi var. Kaliteli üzüm için iyi bakım yapmak gerekir." diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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