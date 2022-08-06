Manisa haberleri: Selendi'de kornişon salatalık hasadı başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinin kırsal mahallelerden biri olan Tavak Mahallesi'nde üretilen kornişon salatalığın hasadına başlandı.

Selendi'ye bağlı 600 nüfuslu Tavak Mahallesi'nde 2011 yılında bir kişinin üretimiyle başlayan kornişon turşuluk salatalık, bölgenin geçim kaynağı oldu. Mahallenin büyük bir bölümünün üretimini yaptığı kornişon salatalık, vatandaşların ekonomisine büyük katkı sağladı. Hasadı yapılan salatalıklar mahalleye gelen tırlarla turşu fabrikalarına taşınıyor. Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan ve Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökmen ile birlikte Tavak Mahallesi'nde ekonomik olarak önemli bir tarım geliri haline gelen turşuluk salatalık hasadına katıldı. Kaymakam Yıldırım, "Tüm çiftçilerimize ve tarım işçilerimize güç ve kuvvet diliyorum, emeklerine sağlık. Çiftçilerimizin kazançları bol ve bereketli olsun" dedi.

"Suyumuz olsa verim artacak"

Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökmen ise "Kornişon bizim mahallemizin geçim kaynağı oldu. Ancak suyumuz yetersiz. Bu zamana kadar göletlerde biriken yağmur suları ile sulayabiliyorduk. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve DSİ tarafından çalışma yapılarak, sondaj vurulmasını istiyoruz. Suyumuz yok. Suyumuz olsa verim artacak. Göç eden mahalleli gençlerimiz geri gelecek" dedi.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Gökmen, "Bu sene anlaştığımız fabrikalar üreticililerimize 1 numara için 8 TL, 2 numara için 4 TL, üç numara için de 1,50 TL ödeme yapıyor" diye konuştu. - MANİSA