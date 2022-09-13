Manisa haberleri: Manisa'da Ahilik Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Manisa'da Ahilik Haftası kapsamında çelenk sunumu, kortej yürüyüşü ve şed kuşanma töreni yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı önündeki kutlama, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (MESOB) çelenk sunumu ile başladı.

Meydandaki törenin ardından protokol üyeleri, Tarihi Bedesten'e kadar mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.

Tarihi Bedesten'deki törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, günümüz esnaflık anlayışında müşteri memnuniyetinin her şeyin önünde geldiğine dikkati çekerek, "Kar amacı artık ikinci sırada, esnafımız biliyor ki müşteri memnun olursa kar da arkadan gelecek. Müşteri memnuniyeti dünyada son 20-30 yıllık bir kavram ancak bizde ahilik sayesinde yüzyıllardır süregelen bir kavram." dedi.

Karadeniz, devlet kurumlarının ticari hayatı düzenleme ve denetleme görevine işaret ederek, "Biz bu noktada görevimizi yerine getiriyoruz ama asıl ve en etkin denetimin oto kontrol mekanizması olduğunun da hepimiz farkına varmalıyız. Yani kuyumcular kuyumcuları, berberler berberleri kendi içlerinde denetleyecek. Her sektör kendi kuralını koyacak ve uygulatacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yunusemre Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından temsili şed kuşatma gösterisi gerçekleşti.

İlin ahisi seçilen 44 yıllık demir doğrama ustası 66 yaşındaki Mehmet Emin Yapıcı'ya ödülünü Vali Karadeniz takdim etti, şeddini kuşattı.

Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu da Manisa'da 63 yıldır terzilik yapan 76 yaşındaki Naci Kömüldaş'ı ise Türkiye'de yılın ahisi seçti.

Törende yılın kalfası ve çırağına da ödülleri takdim edildi.