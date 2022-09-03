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Manisa haber: Turgutlu OSB'ye otobüs seferleri başlıyor

Ekonomi Haberleri

Manisa haber: Turgutlu OSB'ye otobüs seferleri başlıyor

Manisa ekonomi haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 7 bin 800 işçinin ekmek kapısı olan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesine 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren otobüs seferleri başlayacak.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 7 bin 800 işçinin ekmek kapısı olan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesine 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren otobüs seferleri başlayacak.

Turgutlu şehir merkezinden Organize Sanayi Bölgesine 203 sefer numarası ile Organize Sanayi Bölgesi - Şehir Merkezi, Şehir Merkezi - Organize Sanayi Bölgesi arası ulaşım hizmeti verilecek.

Turgutlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Organize Sanayi Bölgemiz ile Turgutlu şehir merkezi arasında oluşturulan otobüs seferleri ile şehir merkezinden bölgemize ulaşım konusunda bir eksiği gidermiş olduk. 5 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren Organize Sanayi Bölgesi - Şehir Merkezi, Şehir Merkezi - Organize Sanayi Bölgesi arası ulaşım hizmeti verilmeye başlanacak. Bu konuda desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Turgutlu Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Turgutlu Manisa Eylül Ekonomi Haberler

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