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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak açıkladı

Ekonomi Haberleri

Manisa'da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.

Manisa'da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Manisa Ekonomi Güncel Haberler

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