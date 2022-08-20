Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak açıkladı Ekonomi Haberleri Manisa'da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik. Manisa'da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik." dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan Manisa Ekonomi Güncel Haberler

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