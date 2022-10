Manisa ekonomi haberi: Üreten kadınlar Manisa'ya değer katacak

Manisa'da Zafer Kalkınma Ajansının koordinasyonunda 'Üreten kadınlar üreten kooperatifler' programı düzenlendi. Ajans tarafından verilen hibe desteklerinden bahsedilen programda özellikle kadın kooperatiflerinin üretime daha fazla önem vermesinin önemine dikkat çekildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen 'Üreten kadınlar üreten kooperatifler' programına Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ticaret Bakanlığı Eğitim ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa'daki kadın kooperatiflerinin başkanları ve üyeleri ile davetliler katıldı.

Hibe desteğinin aslan payı Manisa'ya

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, "Özellikle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde 2019 yılından beri 81 ilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz, yerelde de ajansların koordinasyonunda uygulanan SOGEP dahilinde kooperatiflerimizle çok yakın çalışma imkanı bulduk. Doğrudan kooperatiflerin başvuru sahibi olduğu 7 proje 8,8 milyon TL ile hayata geçerken 4.6 milyon TL de ajans olarak biz destek verdik. Burada 7 projeden 5'i Manisa'da uygulandı. 4.6 milyon TL'nin 3.2 milyon TL'si Manisa'daki kooperatiflerimize kazandırıldı" dedi.

"Hep dantel örüyoruz"

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ise yaptığı konuşmada Türkiye'deki kooperatiflerin yönetim şekillerini eleştirdi. Başkan Yılmaz, "Dünyada kooperatifçiliğin en gelişmiş olduğu ülkelerin yine bütün kriterlerde en yüksek olan ülkeler olduğunu görüyoruz. ABD, İngiltere, Fransa gibi. Bunun dışında bir de bizim ve bize özgü bir kooperatif modeli ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bir kooperatifin yönetim kurulu başkanıyla kurumsal eşleşmeyi eğer ön planda tutuyorsanız ben ona karşıyım. Kimse kusura bakmasın bu yapı kooperatifleri için de geçerli üretim kooperatifleri için de geçerli. X kooperatifinin yönetim kurulu başkanı tüm bireylerin oluşturduğu tüzel kişiliği kendisinin görüyor. Böyle bir sistem olamaz kimse kusura bakmasın. 2021 yılından beri birçok TSO'da yoktur biz de kooperatifçilik meslek komitesi var ve 2 kişi mecliste temsil ediliyor ama şöyle bir şey var o iki kişi kendilerininmiş gibi bir algı oluşturuyorlar ben buna da karşıyım. Şimdi dünyaya bakıyoruz, ülkemize bakıyoruz, Rusya'dan bir örnek vereyim. Rusya'da üretim kooperatifi endeksli satış kooperatifleri ön planda. Rusya'da üreticilerin üretmiş oldukları tüm ürünleri otonom bölgeleri var bir de şehir otonom bölgeleri var. Onlarda da bizdeki alışveriş merkezlerinin belirli bir metrekaresini onlara tahsis etme zorunluluğu var. Biz siyasilerimize de bunu anlattık. Bir şeyi sahiplenmek istiyorsak sadece kanunla yönetmelikle bunu ortaya koyamıyorsunuz. Yazdınız çizdiniz ama uygulaması nerede? Kooperatifleri mevcut oldukları bu sistemin içinden kurtarmak gerekiyor. Yapı kooperatiflerine bakıyorsunuz 45 yıldır aynı adam kooperatifin başında o adam artık müteahhit olmuş. Diğerine bakıyorsunuz, üretim kooperatifine kişiselleşmiş olay, kooperatifle hanımefendi beyefendi her kimse özdeşleşmiş bu da yanlış bir sistem. BU sistemi düzeltmek için bu çalıştayda bu toplantılarda bunu ortaya koymak lazım. İtalya'da yaşlı bakımevlerinin tamamına yakını kooperatifçilik üzerinden yürütülüyor. Bu modeli biz Türkiye'ye uygulayabildik mi? Biz ne yapıyoruz bakın tenzih ediyorum, herhangi bir kooperatifi yermek anlamında söylemiyorum. Hep dantel örüyoruz biz. Tamam örelim ama başka şeyler de yapalım. Bu gerçeği değil. Manisa'da kooperatifçiliğin gerçek değerinin 500 milyon dolar üzerinde olduğuna inanıyorum. Olmayan bir şey yok bu şehirde" diye konuştu.

"Farklı ürünlere yönelmeliyiz"

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Gönüllü Atakan'ın 'Üreten şehrin üreten kooperatifleri ve kadınlar sunumunun ardından bir konuşma yapan Ticaret Bakanlığı Eğitim ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale, "Kooperatif sayımız binin üzerine çıktı. Kadın kooperatiflerimizi biz sunum yaparken ikiye ayırıyoruz. Kırmızı alan ve mavi alan diye. Kırmızı alandaki kooperatiflerimiz tarhana erişte gibi ürünler üretiyorlar. Biz de kırmızı alandaki kooperatiflerimize diyoruz ki bu kırmızı alandan mavi alana doğru geçiniz. Ürünlerinizi diğer kooperatiflerin üretmediği ürünlere geçin ki pazarlamanız artsın. Geçtiğimiz yıl başladık bu yıl da her ay devam ediyoruz. İnternet ortamında her ay yaklaşık 3 ila 5 ilimizin kadın kooperatiflerimizi topluyoruz. Bir tane de kadın kooperatiflerimizden hikayesini anlatacak misafir davet ediyoruz ve e-ticaretin nasıl yapılacağı ile bilgilendirme yapıyoruz. Bununla birlikte her ay bir ilde yüz yüze kadın kooperatiflerimizi bir araya getirerek bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kooperatiflere verilen hibe destekleri ve şartlarının sunum eşliğinde anlatılmasıyla devam eden programla Manisa'daki üreten ve üretken kooperatiflerin tecrübe paylaşımı yapabilecekleri, daha güçlü ve etkin hareket edebilmelerini destekleyecek platform ya da birlik gibi bir çatı yapısının oluşturulmasına yönelik adımların atılması, uygun iş birliği fırsatlarının oluşturulması, ekonomik hayata katkılarının arttırılması ve ekonomik aktör olarak yerelin kalkınmasının desteklenmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Yapılan konuşmaların ve sunumların ardından verdiği desteklerden dolayı konuşmacılara Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından plaket takdim edildi.