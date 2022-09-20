Manisa ekonomi haberi | Sarıgöl'de üzüm sergi alanları şehre taştı Ekonomi Haberleri Manisa ekonomi haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda kurutmak için üzümleri serecek yer bulamayan çiftçiler, çareyi şehir merkezindeki boş arsa ve kaldırımlarda buldu. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda kurutmak için üzümleri serecek yer bulamayan çiftçiler, çareyi şehir merkezindeki boş arsa ve kaldırımlarda buldu. Dünyada en fazla çekirdeksiz kuru üzüm üretilen bölge olan Manisa'da bağlardan kesilen üzümler, kurutma alanlarına serilmeye başlandı. Sarıgöl ilçesinde de üreticiler bağ ve dağ eteklerinde üzümlerini serecek yer bulamayınca şehir merkezine yöneldi. Üzümlerini kurutmak için yer arayan üreticiler, ilçe merkezindeki boş arsa ve kaldırımları kullanmaya başladı. Havanın sıcaklığından yararlanarak kurutma işlemlerini tamamlamak isteyen üzüm üreticileri, gece gündüz demeden kurutma sergilerinde mesai harcıyor. Yağmurlar başlamadan üzümlerini kurutmak istediklerini belirten üreticiler, hayırlı bir sezon diledi. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Sarıgöl Manisa Ekonomi Haberler

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