Manisa'daki caddeler yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde sürdürdüğü prestij cadde düzenlemeleri dahilinde Şehzadeler ilçesi sınırlarında yer alan Halil Erdoğan Caddesi'nin asfalt yüzeyinde de yenileme başlatıldı. Altyapı çalışmalarından ve zamanla yoğun trafiğin etkisi ile bozulmalar oluşan 1800 metre uzunluğundaki caddede yaklaşık 4 bin ton sıcak asfalt çalışması yapılacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi 1,8 kilometre ve yaklaşık 26 bin metrekare alana sahip, Şehzadeler ilçesi sınırlarındaki Halil Erdoğan Caddesi'nde eski asfaltı kazıyarak gerekli zemin iyileştirmelerinden sonra iki kat asfalt için bölgede çalışma başlattı. Caddede sürdürülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, çalışmalar hakkında Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve ekiplerden bilgi aldı.

Caddede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, şunları söyledi: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün il merkezinde başlatmış olduğu prestij cadde çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalarda asfalt yüzeyinde bozulmalar meydana gelen Halil Erdoğan Caddesi'nde çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Daha önceden süregelen altyapı firmalarımızın revizyon çalışmaları nedeniyle caddemizin asfalt yüzeyinde çok ciddi bozulmalar meydana gelmişti. Tabi bu firmaların eşzamanlı olmayan yatırım programları nedeniyle bu zamana kadar beklemek durumunda kalmıştık. Cuma günü itibariyle asfalt platformunu yenileme çalışmaları başladı. Yaklaşık 1800 metre uzunluğundaki bu caddede 4000 tona yaklaşan bir sıcak asfalt çalışmamız olacak. En kısa sürede, vatandaşlarımızı rahatsız etmeden üst kaplamayı tamamlayıp, hizmetlerine sunmayı planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." - MANİSA