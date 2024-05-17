Manisa'da Yeni Teknolojiler ile Katma Değerli Üretim Paneli Düzenlendi

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından Manisa'da faaliyet gösteren firmaların yüksek teknolojiye uyum sağlamaları ve endüstrinin her geçen gün gelişen yeni teknolojileri tanımalarına katkı sağlamak amacıyla "Yeni Teknolojiler ile Katma Değerli Üretim" adı altında panel düzenledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Manisa'da faaliyet gösteren beyaz eşya, elektronik, makine-kalıp gibi firmaların temsilcilerinin yanı sıra Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay da katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, konuşmasında kurumun faaliyetleri ve verilen destekleri anlattı. Eser, teknolojik dönüşüme katkı sunmak amacıyla organize edilen panelin yapay zeka, otomasyon, robotik gibi konularda iş birliği imkanlarını ortaya koymasını öngördüğünü ifade etti. Geleceğin teknolojilerine bugünden adapte olunması gerektiğini vurgulayan Eser, Manisa ilindeki firmaların büyük bir potansiyeli olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesinin önemini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından sektörün önde gelen teknoloji firmaları yetkilileri, panel katılımcılarına, üretim alanındaki yeni teknolojik imkanlar hakkında bilgi verdi. - MANİSA