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Manisa'da Yağmur Duası ve İmece Usulü Yemek Hazırlığı

Manisa'da Yağmur Duası ve İmece Usulü Yemek Hazırlığı
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Aylardır yağmura hasret kalan Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çavuşlar Mahallesi halkı, kuraklık sürecine karşı yağmur duası yapmak için imece usulü yemek hazırladı. Cuma namazının ardından Kabaklı Dede Mevkiinde topluca yapılan duaya yaklaşık 600 kişi katıldı.

Aylardır yağmura hasret kalan Manisa'da vatandaşların yağmur duaları devam ediyor. Sarıgöl'ün Çavuşlar Mahallesi halkı da imece usulü yemek hazırlayarak yağmur duasına çıktı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çavuşlar Mahallesinde mahalle halkı imece usulü yemek hazırlayıp cuma namazının ardından Kabaklı Dede Mevkiinde topluca yağmur duası yaptı.

Aylardır kurak geçen ve yağmura hasret kalan mahalle sakinleri ekim ayının da kurak geçmesi üzerine imece usulü 3 kuzu keserek yağmur duası yaptı. Cuma namazının ardından Kabaklı Dede Mevkiinde yapılan yağmur duasının ardından katılımcılar pişirilen yemeklerden yedi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı yağmur duasını Çavuşlar Camisi İmam Hatibi Hasan Canavar yaptırdı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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