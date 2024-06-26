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Manisa'da Üzüm Hasadı Öncesi Bakım Çalışmaları

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Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri ağustos ayında gerçekleştirilecek hasat öncesi üzüm salkımlarında tane tane bakım gerçekleştiriyor.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri ağustos ayında gerçekleştirilecek hasat öncesi üzüm salkımlarında tane tane bakım gerçekleştiriyor.

Ağustos ayının 20'sinden sonra hasadına başlanacak olan dünyaca ünlü sofralık Çekirdeksiz Sultaniye üzüm salkımlarının, güneş yanığı olan taneleri birer birer toplanarak temizleniyor. Üzümlerin kalite standartlarına uygun olması içinde salkımların seyretme işleri ile uzun salkımların uçları işçiler tarafından özenle alınıyor.

2024 yılı ihracat üzümlerinin kalitesi ve verimi ile kendilerini sevindirdiğini belirten Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi Ahmet Tosun, "Sarıgöl ve çevresindeki üreticiler olarak salkımlarımızın standart olması için salkım salkım mücadele etmekteyiz. Şuan standart salkımlar oluştu. İlçemizde ağustos ayının 20'sinden sonra hasat başlar ve aralık ayının sonuna kadar devam eder." dedi.

Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanda dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm yetiştirilirken, çekirdekli olarak da yayla bağcılığında dokuz tür üzüm yetiştirildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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