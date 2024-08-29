Manisa'da Üzüm Hasadı Devam Ediyor

Manisa'da yetiştirilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde hasat devam ederken, sergilerde kurutmaya bırakılan üzümler adeta renk cümbüşüne dönüşürken, kartpostallık görüntülerin oluştuğu sergiler havadan görüntülendi. Öte yandan verimsiz bir hasat sezonu geçiren Manisa'da çiftçiler fiyatlardan ümitli.

Manisa'da yetiştirilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde hasat devam ediyor. Yaş olarak satılan üzümlerde hasat örtü altında aralık ayına kadar devam etmesi beklenirken, kurutmalık üzüm satan çiftçiler bu yıl yaklaşık 15 gün erken hasada başladı. Mevsim şartları ve yaz kuraklığı nedeniyle erken başlanan hasat sezonu geçtiğimiz yıllara göre oldukça verimsiz geçtiği görüldü. 40 dereceleri bulan öğle sıcağına yakalanmamak isteyen üreticiler ve tarım işçileri gün doğumunda hasada başlarken üzümler daha parlak görünmesi ve güneşin yakıcı ışınlarından korunması için su, zeytinyağı ve "posata" adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkanıyor. 8 ile 10 gün arası sergilerde bekleyen üzümler daha yeşilden sarıya son olarak da kahverengi tonlarına dönüştükten sonra toplanarak makine yardımıyla çöplerinden ayrılıyor. Yağmura ve çevresel etkenlere karşı nöbet tutularak kurutulan üzüm daha sonra satılmak üzere işletmelerin yolunu tutuyor.

Öte yandan bazı üreticiler ise herhangi bir karışım kullanmadan 20 günü bulan doğal kurutma yöntemini tercih ediyor.

"Çiftçimiz üzümünü saklarsa fiyatların iyi olacağını tahmin ediyorum"

Daha önceki yıllara göre rekoltede düşüş yaşandığını gözlemlediklerini söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bu sene üzümün başkenti Saruhanlı'da sıkıntılı bir sezon yaşıyoruz. Kesilen üzümlerin çok düşük olduğu görülmekte. Gezdiğimiz bağlarda 200 kilograma kadar üzümün düştüğü görülüyor. Geçen yıl dönümüne 400-600 kilogram üzüm aldığımız yerlerde bu yıl 200 kilograma kadar düştüğünü gördük. Kışın çok soğuklar olmadığı için bağlar uyuyamadı. Bu stresten dolayı bağlar verimli olamadı. O yüzden sıkıntılı sezon yaşıyoruz. Geçen yıl 260 bin ton civarında bir üzüm rekoltesi açıklandı. Bu yıl 200 bin ton dahi çıkmaz. 270 bin ton ihracatımız var. Bunun yanında alkole ayrıldıktan sonra ihracata 160 bin ton ihracata kalır. Çiftçilerimiz ihtiyacı kadar üzüm satsın. Geri kalanı imkanları olanlar depolarında bekletsinler. Geçen Ziraat Bankası'na dilekçe yazdım. Çiftçiye ucuz kredi vermesini talep ettim. Çiftçimiz üzümünü saklarsa iyi olacağını tahmin ediyorum" dedi.

TARİŞ'in 7 numara üzüm için 100 TL fiyat açıkladığını ve 8 ile 10 numara üzümler için kalite farkı ödeyeceğini öğrendiklerini belirten Başkan Okur, "İlerde üzümün fiyatlanacağını tahmin ediyorum. TARİŞ 7 numara üzüm için 100 TL fiyat açıkladı. En düşük kalibre için açıklanan bu fiyat iyi bir fiyat. TARİŞ başkanıyla yaptığımız görüşmelerde 8 ile 10 numara arası üzümlerde fiyat farkı vereceğini söylemişlerdi. Çiftçilerimiz üzümlerini bekletsin. Şu an 110 TL civarında fabrikalar üzüm alıyor" diye konuştu.

Geçen yıla göre üründe rekoltenin az ancak kalitenin çok yüksek olduğunu belirten Okur, "Geçen yıl ürünümüz çoktu ancak kalitemiz yoktu. Bu yıl mahsul az ancak kalitesi çok güzel. Tanelerimiz çok iri. Geçen seneki kalite kaybını bu sene yakaladık. İnşallah bu kaliteyle fiyat farkını alırız" ifadelerini kullandı.

Manisa ovalarında renk cümbüşü

Manisa'da yetiştirilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde hasat devam ederken, sergilerde kurutmaya bırakılan üzümler renk cümbüşüne dönüştü. Yeşil, sarı ve kahverenginin tüm tonlarını barındıran Manisa ovası havadan çekilen görüntüleriyle adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. - MANİSA