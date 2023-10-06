Manisa'da Üzüm Fiyatları Yükseldi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaş üzüm ve sumalık üzüm fiyatlarında önemli artış yaşanınca üzüm piyasası canlandı. Sumalık üzümün kilosu 15 liradan, Çekirdeksiz Sultaniye üzümün kilosu ise 33 liradan satılmaya başlandı.

Son günlerde Sultaniye üzüm, yaş olarak fiyatı 33 liradan satılmaya başlandı. Bu arada sezonun ilk açılışında kilosu 3.25 liradan başlayan sumalık üzüm fiyatı da alım merkezlerinin rekabeti ile kilosu 15 liraya yükseldi. Sumalık üzüm 15 liraya yükselince çekirdeksiz Sultaniye üzümün kilosu da 33 liraya yükseldi.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Ahmet Karadağ Emcelli Mahallesindeki Sultaniye üzümlerinin kilosunu 33 liradan sattı. Ahmet Karadağ, "Bizim üzümlerimiz kaliteli, sürekli bakımını yapıyoruz. Adeta üzüm bağının içerisinden çıkmıyoruz. Kaliteli üzüm her zaman değerinde satılıyor" dedi.

"Kalite önde gelir"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanda çekirdeksiz Sultaniye üzüm yetiştirildiğini ancak bu yıl mildiyö hastalığından dolayı önemli rekolte düşüşünün olduğunu dile getirdi. Ülgen, "Bu yıl üzümlerimizde rekolte düşüşü oldu. Son günlerde sumalık üzüm fiyatları rekabet nedeniyle 15 liradan alınmaya başlayınca sultaniye üzümün de yaş olarak fiyatlarında artış haklı olarak yükseldi. Sarıgöl ve çevresinde kasım sonuna yada aralık ayının ilk haftasına kadar üzüm kesimlerinin tamamlanması bekleniyor" diye konuştu. - MANİSA