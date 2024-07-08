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Manisa'da Üzüm Bağlarında Çift Koruma Sistemi Uygulanıyor

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, doğal afetlerden korunmak için çift koruma sistemi kullanmaya başladı. Üreticiler, önce örtü ile bağlarını koruyor, ardından beyaz kanaviçe ile örtü altına alıyor. Bu sistem, dolu ve güneş ışınlarından korunmada etkili oluyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü sofralık Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında çift koruma sistemi uygulanmaya başlandı.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Talip Demir, Tırazlar Mahallesindeki 14 dönümlük üzüm bağını doğal afetlerden korumak için çift örtü sistemini kullandı. Üzüm üreticisi Talip Demir, "İlk öncesi doluya karşı örtü ile bağını koruma altına aldım. İlerleyen günlerde ise hasat dönemine kadar üzerinde kalacak olan beyaz kanaviçe ile örtü altına aldım. Her ikisi de hasat bitene kadar üzüm bağının üzerine kalacak. Geçen yıl denedim oldukça faydalı oldu. Bu yıl da çift korumalı sisteme devam ettim. Özellikle dolu tül hem doludan iri yağmurdan koruduğu gibi güneş ışınlarından korumada yararlı oluyor." dedi.

Birçok üzüm üreticisinin bağlarda çift koruma ile koruma sistemine yöneldiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sarıgöl Manisa Güneş Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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